Трамп рассказал, почему передумал наносить удар по Ирану

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. Об этом он написал в Twitter.

"Вчера мы были готовы нанести удар возмездия по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. "150 человек, сэр", — ответил генерал. За десять минут до удара я остановил его. Непропорционально за сбитый дрон", — написал Трамп.

Вместе с тем он заверил, что американские военные готовы действовать.

"Иран никогда не сможет получить ядерное оружие, чтобы использовать его против США или другой страны мира", - добавил президент.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп одобрил удар по Ирану, но передумал "в последний момент".