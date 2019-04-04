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04.04.2019, 13:55

Помпео: Мы не убедили Россию дипломатией, но есть другие средства

Помпео: Мы не убедили Россию дипломатией, но есть другие средства - Фото
Майк Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США вслед за президентом отметил, что что Штаты готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян уйти из Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать и другие средства, кроме дипломатии, для выдворения российских военных из Венесуэлы. Об этом сообщает Голос Америки.

Помпео подчеркнул, что Штаты вели разговор с РФ по поводу присутствия военной силы России в Венесуэле.

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"Я пытался убедить их, что это не в их интересах. Думаю, мне это не удалось. Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу", - рассказал госсекретарь.

При этом Помпео не уточнил, о каких именно "других средствах" идет речь, но напомнил, что президент Дональд Трамп четко дал понять, что Штаты готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян уйти.

Вчера сообщалось, что российская корпорация Ростех открыла в Венесуэле центр обучения местных пилотов полетам на российских боевых вертолетах.

До этого стало известно, что в аэропорту Каракаса приземлились два российских самолета. На борту одного из них находились около сотни солдат и офицер, второй привез и выгрузил около 35 т военной техники. Позднее глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из России.

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Теги: Майк Помпео, венесуэла
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