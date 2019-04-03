Россия открыла вертолетный учебный центр в Венесуэле

Фото: EPA

Российская корпорация Ростех открыла в Венесуэле центр обучения местных пилотов полетам на российских боевых вертолетах. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что центр открыли в тот же день, когда США предупредили Москву и другие страны, поддерживающие режим Николаса Мадуро, что рассматривают такие действия как прямую угрозу безопасности региона.

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Местоположение центра не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Каракаса приземлились два российских самолета. На борту одного из них находились около сотни солдат и офицер, второй привез и выгрузил около 35 т военной техники.

Позднее глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из России.