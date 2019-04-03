Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 06:40

Россия открыла вертолетный учебный центр в Венесуэле

Россия открыла вертолетный учебный центр в Венесуэле - Фото
Фото: EPA

Ростех открыл в Венесуэле центр обучения пилотов полетам на российских боевых вертолетах

Реклама
Реклама

Российская корпорация Ростех открыла в Венесуэле центр обучения местных пилотов полетам на российских боевых вертолетах. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что центр открыли в тот же день, когда США предупредили Москву и другие страны, поддерживающие режим Николаса Мадуро, что рассматривают такие действия как прямую угрозу безопасности региона.

Реклама

Местоположение центра не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Каракаса приземлились два российских самолета. На борту одного из них находились около сотни солдат и офицер, второй привез и выгрузил около 35 т военной техники.

Позднее глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: вертолет, венесуэла, ростех
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 