Помпео о Северном потоке-2: Не хотим зависимости Европы от Путина

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Майкл Помпео напомнил Германии, что США выступает против строительства газопровода Северный поток-2 и зависимости ФРГ от российских энергоносителей. Об этом он заявил во время выступления в берлинском Фонде Кербера 8 ноября перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Deutsche Welle.

"Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина", - сказал Помпео.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G.

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