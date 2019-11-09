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Помпео о Северном потоке-2: Не хотим зависимости Европы от Путина

Помпео о Северном потоке-2: Не хотим зависимости Европы от Путина - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
09.11.2019, 07:36

Государственный секретарь США раскритиковал Германию за Северный поток-2

Государственный секретарь США Майкл Помпео напомнил Германии, что США выступает против строительства газопровода Северный поток-2 и зависимости ФРГ от российских энергоносителей. Об этом он заявил во время выступления в берлинском Фонде Кербера 8 ноября перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Deutsche Welle.

"Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина", - сказал Помпео.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G. 

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Майкл Помпео Ангела Меркель северный поток-2 владимир ипутин
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