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Помпео раскритиковал Китай и РФ и призвал к расширению НАТО

Помпео раскритиковал Китай и РФ и призвал к расширению НАТО - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
08.11.2019, 18:57

"Сегодня РФ во главе с экс-офицером КГБ, который когда-то жил в Дрездене, вторгается к своим соседям и убивает политических противников", - сказал он

Госсекретарь США Майк Помпео в своем выступлении во время визита в Берлин предупредил об опасности, которую представляют Россия и Китай, и призвал НАТО расширяться и противостоять "вызовам сегодняшнего дня". Об этом сообщает ВВС.

Помпео сказал, что методы, используемые Китаем для подавления своего народа, "пугающе знакомы" восточным немцам.

Также госсекретарь США обвинил Россию во вторжении на суверенную территорию ее соседей и подавлении инакомыслия.

"Сегодня Россия во главе с бывшим офицером КГБ, который когда-то находился в Дрездене, вторгается к своим соседям и убивает политических противников", - сказал Помпео.

Помпео посмеялся над заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что у НАТО – "смерть мозга".

"Семьдесят лет спустя... он (альянс, - ред.) должен расти и меняться. Он должен противостоять реалиям сегодняшнего дня и вызовам сегодняшнего дня", - сказал Помпео.

"Если страны считают, что они могут получить выгоду в плане безопасности, не предоставляя НАТО необходимые ему ресурсы, если они не выполняют свои обязательства, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей", - добавил госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп часто обвинял европейских членов НАТО в том, что они не предоставляют справедливую долю военных расходов и слишком сильно полагаются на США в своей защите.

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Майкл Помпео Россия Китай нато
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