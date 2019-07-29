Помпео: Россия вмешивалась в выборы не только в 2016 году

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Государственный секретарь Майкл Помпео заявил, что нет никаких сомнений относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, более того - она вмешивалась и в другие американские выборы, и попытается сделать это снова. Об этом он сказал во время разговора в Экономическом клубе Вашингтона, передает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, есть ли у него сомнения, как у экс-главы ЦРУ, насчет вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, Помпео ответил: "Никаких сомнений, никаких. И в выборы перед этим, и перед этим, и перед этим, а также в выборы в 2018-ом. Возможно, люди забыли, но у нас были выборы и после 2016 года. Некоторые говорят: мы должны защитить кампанию 2020 года. Хорошие люди, которые баллотировались в 2018-ом, тогда тоже волновались. Нам удалось очень эффективно защитить кампанию, и мы сделаем это снова в 2020-ом".

В то же время, государственный секретарь добавил, что речь идет не только о вмешательстве России - некоторые другие страны, по его словам, также хотят подорвать американскую демократию.

25 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 года, заявил, что это вмешательство было неоднократным. "Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании", - сказал Мюллер.