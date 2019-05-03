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03.05.2019, 14:04

Помпео встретится с Лавровым в Финляндии: о чем будут говорить

Помпео встретится с Лавровым в Финляндии: о чем будут говорить - Фото

Встреча пройдет в финском городе Рованиеми

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Государственный секретарь США Майкл Помпео планирует встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы продолжить обсуждение венесуэльского вопроса, пока не принесшее продуктивных результатов. Об этом сообщает Голос Америки.

Встреча пройдет в финском городе Рованиеми, на полях совещания министров иностранных дел восьми стран Арктического совета.

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Представитель Госдепартамента отметил, Помпео воспользуется этой возможностью, чтобы выразить "беспокойство по поводу поведения России".

"Это включает Украину и, разумеется, Венесуэлу", – уточнил источник.

25 марта Помпео заявил Лаврову, что США и другие страны региона не будут "стоять, сложа руки" после прибытия в Венесуэлу российских войск для поддержки режима Николаса Мадуро.

Читайте также: На протестах в Венесуэле убиты люди, США угрожают Мадуро силой

 

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Теги: Cергей Лавров, Майкл Помпео, Украина, николас мадуро, венесуэла
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