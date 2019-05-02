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02.05.2019, 09:07

На протестах в Венесуэле убиты люди, США угрожают Мадуро силой

На протестах в Венесуэле убиты люди, США угрожают Мадуро силой - Фото
Фото: ЕРА

Российские власти предостерегают американских "партнеров", что их военное вмешательство в Венесуэлу повлечет "тяжелые последствия"

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Венесуэльский временный президент Хуан Гуайдо призвал граждан начать сегодня забастовки национального масштаба с тем, чтобы вынудить диктатора Николаса Мадуро отказаться от борьбы за власть. Сегодня он показал карту с отметками, где проходят стачки.

По его данным, в стране бастуют почти в 400 местах, причем 23 демонстрации "жестоко подавлены", арестованы 32 человека.

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Также Гуайдо сообщил о двух погибших манифестантах - 24-летнем мужчине и 27-летней женщине. Последнюю застрелили силовики.


Фото: ЕРА

Как пишет агентство Голос Америки, волнения в Венесуэле "превращаются в поле риторической битвы между США и Россией".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил вчера, что Вашингтон готов использовать военную силу, чтобы "навести порядок" в Венесуэле. При этом ни он, ни президент США Дональд Трамп не уточнили, что может стать триггером для американского военного вмешательства.

Также состоялся телефонный разговор Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровом, после чего тот пригрозил США "самыми тяжелыми последствиями", если у Трампа пойдут на эскалацию. В Госдепе более сдержанно отметили, что "российское и кубинское вмешательство дестабилизирует Венесуэлу".

Накануне Помпео заявлял, что Мадуро якобы собирался сбежать на Кубу, но Москва будто бы убедила его остаться. В МИД РФ высмеяли такие заявления Госдепа.

При этом советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон прямо заявил, что "это наше полушарие", где России "не следует вмешиваться".

Куба и РФ – давние союзники Мадуро. Москва оказывает экономическую и военную поддержку, а Куба импортирует нефть в обмен на медпомощь. Мадуро обвиняет Гуайдо в попытке переворота при поддержке США и Колумбии.

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Теги: Майкл Помпео, николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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