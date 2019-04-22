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22.04.2019, 09:38

Зеленского с победой поздравил лидер оппозиции Венесуэлы

Зеленского с победой поздравил лидер оппозиции Венесуэлы - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Хуан Гуадо назвал победу Владимира Зеленского громкой. Премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что с нетерпением ждет сотрудничества

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Лидер венесуэльской оппозиции, который временно исполняет обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины. Об этом Гуайдо написал в своем Twitter.

Победу Зеленского и "народа Украины" он назвал "всеобъемлющей и громкой".

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"Свободные выборы - это механизм, который позволяет народам выразить и материализовать их желание перемен", - говорится в его сообщении.

Премьер-министр Канады, в свою очередь, поблагодарил граждан своей страны, которые наблюдали за ходом выборов "для поддержки украинской демократии".

"Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он в своем Twitter.

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По данным ЦИК на на 08:26 22 апреля, обработано 90,0% бюллетеней: Зеленский - 73,17%, Порошенко - 24,5%.

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Теги: Владимир Зеленский, канада, Джастин Трюдо, венесуэла, выборы-2019, Хуан Гуайдо
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