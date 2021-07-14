На выборах в Болгарии победила партия шоумена

Популистская политсила Есть такой народ шоумена Слави Трифонова одержала победу на выборах в Болгарии (24,08%). На втором месте оказалась проевропейская партия ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова (23,51%). Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК Болгарии.

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Болгарская социалистическая партия заняла третье место с 13,39% голосов. Политсила Демократическая Болгария получила 12,64% голосов. На пятом месте – Движение за права и свободы с 10,71% голосов. Также пятипроцентный барьер смогла преодолеть партия Вставай! Мафия прочь! – 5,01%.

Как отмечает Financial Times, Борисов надоел болгарскому избирателю – вероятнее всего, он не сможет сформировать коалиционное правительство. Трифонов, чья политсила победила на выборов, заявил, что не будет объединятся с другими партиями, даже теми, которые пришли на волне протестов. По его словам, из-за того, что они набрали мало голосов.

Также Трифонов представил кандидата в премьер министры – им станет Николай Васильев, 51-летний бывший министр экономики и инвестиционный банкир.

Издание пишет, что шоумен провел свою кампанию без митингов, агитации, кандидатов и реальной программы – он намерен "превратить свою анти-кампанию в антиполитическую правящую платформу".

В июле 2020 года в Болгарии проходили протесты– требовали отставки правительства из-за коррупции и связей с мафией.

Станислав Стороженко

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