В Болгарии растет волна протестов, требуют отставки правительства: фото

Третью неделю в Болгарии продолжаются протесты, тысячи людей выходят на улицы городов и требуют отставки правительства. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Вчера, 29 июля, протестующие перекрывали несколько главных перекрестков в столице страны, Софии, во время рабочего дня. Движение транспорта практически остановилось.

Основное требование протестующих - отставка премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Они обвиняют правительство в связях с мафией, отказе от борьбы с коррупцией и реформы системы правосудия, а также подавлении свободы слова.

Люди игнорируют запрет на массовые собрания из-за коронавируса, только некоторые носят маски.

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Болгарская служба Радио Свобода отмечает, что протесты в Софии и других городах усилились по сравнению с предыдущими днями. Их участники заявляют, что останутся на улицах, пока их требования не будут выполнены. Приезжающие в Софию из других регионов везут с собой палатки, одеяла, воду и еду.

Массовые акции были вызваны обысками, которые провела Генеральная прокуратура Болгарии в администрации президента Румена Радева. Радев критикует действия правительства. Протесты усилились после нескольких инцидентов, показавших протекционистскую политику правительства в отношении могущественных олигархов.

Радев поддерживает протестующих, призывая Борисова и генпрокурора Ивана Гешева уйти в отставку.