В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом: начата поисковая операция

В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщили в поисково-спасательном агентстве страны, передает Bloomberg.

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Отмечается, что борт выполнял рейс из Джакарты на остров Понтианак. Самолет должен был вылететь из Джакарты в 13:40 по местному времени, сообщает сайт FlightRadar24.

Последний контакт с рейсом был в 14:40, и власти начали поисково-спасательную операцию пропавшего самолета, сообщила Адита Иравати, пресс-секретарь министерства транспорта.

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Марк Сировой

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