В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом: начата поисковая операция
09.01.2021, 13:10
Иллюстративное фото самолета (Фото pixabay.com)
В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщили в поисково-спасательном агентстве страны, передает Bloomberg.
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Отмечается, что борт выполнял рейс из Джакарты на остров Понтианак. Самолет должен был вылететь из Джакарты в 13:40 по местному времени, сообщает сайт FlightRadar24.
Последний контакт с рейсом был в 14:40, и власти начали поисково-спасательную операцию пропавшего самолета, сообщила Адита Иравати, пресс-секретарь министерства транспорта.
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