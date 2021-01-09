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В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом: начата поисковая операция

09.01.2021, 13:10
В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом: начата поисковая операция - Фото
Иллюстративное фото самолета (Фото pixabay.com)

В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщили в поисково-спасательном агентстве страны, передает Bloomberg.

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Отмечается, что борт выполнял рейс из Джакарты на остров Понтианак. Самолет должен был вылететь из Джакарты в 13:40 по местному времени, сообщает сайт FlightRadar24. 

Последний контакт с рейсом был в 14:40, и власти начали поисково-спасательную операцию пропавшего самолета, сообщила Адита Иравати, пресс-секретарь министерства транспорта.

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Марк Сировой
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