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11.03.2019, 14:00

Найдены черные ящики упавшего в Африке пассажирского лайнера

Найдены черные ящики упавшего в Африке пассажирского лайнера - Фото
Фото: EPA

Участники поисковой операции нашли регистратор полетных данных и диктофон из кабины пилотов

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Сегодня, 11 марта, в Эфиопии участники поисковой операции обнаружили черные ящики на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Цифровой регистратор полетных данных (DFDR) и диктофон из кабины пилотов (CVR) ET302 были восстановлены", - сообщили в компании. 

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Также сказано, что бортовой самописец нашли в 12:40 по киевскому времени.

10 марта 2019 года в катастрофе вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии, а также 19 сотрудников ООН. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Они летели рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения).

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Теги: авиакатастрофа, самолет, африка, Эфиопия, Ethiopian Airlines
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