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Последствия пандемии. В Японии назначили министра по проблемам одиночества

12.02.2021, 21:55
Последствия пандемии. В Японии назначили министра по проблемам одиночества - Фото
Тэцуси Сакамото (Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON)

В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества и изоляции. Об этом заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает Japan Times.

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Новые обязанности по совместительству возьмет на себя министр регионального развития Тэцуси Сакамото.

Как отмечается, в условиях пандемии коронавируса проблема одиночества и изоляции становится все более серьезной – женщины страдают от изоляции сильнее мужчин, растет количество самоубийств.

"Я надеюсь принять меры по предотвращению социального одиночества и изоляции и по защите связей между людьми", – сказал Сакамото.

Он сообщил о планах провести в конце февраля форум по чрезвычайным ситуациям, чтобы выслушать мнения тех, кто помогает людям, сталкивающимся с одиночеством и изоляцией, и обсудить меры поддержки.

В изучении этих вопросов уже участвуют ряд депутатов от правящей Либерально-демократической партии и несколько ведомств. Правительство Японии создаст отдельный секретариат при кабинете министров, и Сакамото будет в том числе координировать их деятельность.

  • В январе около 80% жителей Японии высказались за то, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на лето 2021 года, были отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19.
Наталия Медведева
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Есихидэ Суга япония коронавирус изоляция
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