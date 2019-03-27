Последствия циклона: в Мозамбике зафиксировали случаи холеры

Фото: ЕРА

В портовом городе Бейра в Мозамбике зафиксировали первые случаи холеры после разрушительного и смертоносного циклона Идай, сообщает Reuters.

Тысячи людей оказались в ловушке на более чем неделю в затопленных деревнях без доступа к чистой воде после того, как 14-15 марта на Мозамбик обрушился циклон, вызвавший наводнение. Усилия по оказанию помощи сейчас сосредоточены на сдерживании вспышек заболеваний, передающихся через воду, и инфекционных заболеваний.

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В одном из районов Бейры врачи сообщили, что ежедневно лечат около 140 человек от диареи. Многие пациенты слишком слабы, чтобы передвигаться.

26 марта сообщалось, что в Мозамбике, Зимбабве и Малави в результате циклона Идай погибли 686 человек, тысячи человек пострадали. Десятки тысяч домов разрушены.