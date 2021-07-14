В ЕС решили открыть границы Европы для украинцев – журналист

Страны Европы планируют открыть границы для посещения гражданам Украины – официальная информация о разрешении должна появиться завтра. Об этом сообщил в Twitter журналист ЕС Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в Евросоюз. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", – написал он.

19 мая 2021 года в Еврокомиссии подтвердили, что Евросоюз откроет границы для полностью вакцинированных путешественников.

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Дарья Мостовая

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