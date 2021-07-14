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В ЕС решили открыть границы Европы для украинцев – журналист

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 12:40
В ЕС решили открыть границы Европы для украинцев – журналист - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Страны Европы планируют открыть границы для посещения гражданам Украины – официальная информация о разрешении должна появиться завтра. Об этом сообщил в Twitter журналист ЕС Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в Евросоюз. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", – написал он.

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Дарья Мостовая
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границы ЕС ЕС евросоюз рикард йозвяк
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