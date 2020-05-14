Посол США обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию

Ричард Гренелл (Фото: EPA)

Посол США в Берлине Ричард Гренелл обвинил Берлин в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, в ответ на призыв лидера фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Рольфа Мютцениха вывести из страны все американские ядерные вооружения. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что консервативное крыло коалиции эту позицию не разделяет.

В статье для газеты Die Welt посол Гренелл написал: "Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас следовало бы выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО".

Он подчеркнул, что политическое руководство Германии, особенно СДПГ, должно четко дать понять, что страна уважает свои обязательства и поддерживает союзников.

"Угрозы, нависающие над Европой, не являются "анахронизмом", как пытаются нас убедить некоторые люди, - напомнил Гренелл. – Вторжение России в Украину, размещение на периферии Европы новых российских ракет, способных нести ядерное оружие, новый потенциал Китая, Северной Кореи и других стран четко доказывают наличие угрозы".

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