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Посол США в России подал в отставку - СМИ

Посол США в России подал в отставку - СМИ - Фото
Джон Хантсман (фото - EPA)
06.08.2019, 21:20

Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. Об этом сообщает The Hill. Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября.

В заявлении на имя президента США Дональда Трампа Хантсман отметил, что доволен доверием, которое выразили ему как послу Соединенных Штатов в России в исторически сложный период двусторонних отношений.

По данным американских СМИ, Хантсман собирается вернуться в штат Юта и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора на предстоящих выборах.

Хантсман - член Республиканской партии. Он служил в администрации Белого дома со времен Рональда Рейгана. Пост посла США в России Хантсман занял в 2017 году. С 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта. Оставил должность после назначения на должность посла США в Китае.

21 июня избранный 30 мая на пост мэра Риги Дайнис Турлайс руководил столицей Латвии всего три недели: ему выразили недоверие и отправили в отставку депутаты Рижской думы. Как пишут местые СМИ, оппозиционные фракции ополчились на Турлайса за то, что он согласился на интервью кремлевским пропагандистам Sputnik и заявил о намерении поехать к мэру Москвы.

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Джон Хантсман посол
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