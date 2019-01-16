Повстанцы в Сирии ждут приказа для наступления на Манбидж - СМИ

Иллюстративное фото (EPA)

Поддерживаемые Турцией повстанцы находятся в полной боеготовности и ждут приказа для начала операции по захвату сирийского города Манбидж. Об этом сообщает Reuters.

"Мы полностью готовы по приказу начать наступление", говорит командующий повстанцами Абу Фейсал.

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Сейчас его войска находятся в 35 км к югу от Манбиджа - в сирийском городе Джерабулус.

Отмечается также, что Манбидж - стратегически важная точка, поскольку этот город находится на перекрестье дорог, которые одновременно соединяют турецкую, российскую и американскую зоны влияния.

Манбидж находится у турецко-сирийской границы:

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В декабре Америка заявила, что не выведет свои войска из Сирии, пока не получит гарантий безопасности курдов, которые занимали Манбидж.

В ответ на это, президент Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал заявление США и назвал его "подлой клеветой".