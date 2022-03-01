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Появился чат-бот для фиксации преступлений российских оккупантов против Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 10:40
Появился чат-бот для фиксации преступлений российских оккупантов против Украины - Фото
Фейсбук:Tribunal.ua.jpeg

Появился чат-бот TRIBUNAL.UA для фиксации фото- и видеодоказательств преступлений российской армии против гражданского населения Украины.

Все посланные материалы будут собраны и использованы для суда в Гааге по делу против России, отмечают создатели бота.

Бот доступен по ссылке: https://t.me/tribunal_ua_bothttps://

Прежде всего чат-бот понадобится силам территориальной обороны, находящимся все время на улицах. Также воспользоваться им сможет любой со смартфоном в руке.

Чтобы зафиксировать преступление, нужно достать камеру и начать съемку:

- cвое лицо и назвать: ФИО, дату, время и точное место съемки (геолокация);
- показания раненых и пострадавших с указанием ФИО и даты рождения, контактных данных (адрес, номер телефона);
- детали повреждения имущества (здания, транспортных средств, другого имущества);
- детали врага (техника, оружие врага, передвижение, личные данные).

Что фиксировать?
1. Доказательства убийства и насилия гражданских или военных:
- убийства;
- пытка (избиение, изнасилование, увечье);
- содержание в заложниках или в плену.
2. Доказательства использования оружия и военной техники РФ:
- обстрелы из стрелкового оружия, артиллерии или с воздуха;
- использование огнестрельного оружия;
- передвижение и применение военной техники.
3. Доказательства грабежа, завладения и разрушения имущества гражданского общества и государства:
- присвоение и разрушение имущества, транспорта, горючего;
- разрушение культурных памятников.
4. Персональные данные врага:
- персональные данные, документы, паспорта;
- позывные и псевдонимы;
- опознавательные знаки.

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Ірина Петренко
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Гаагский трибунал гаага война Украина - Россия
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