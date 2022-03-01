Появился чат-бот для фиксации преступлений российских оккупантов против Украины

Появился чат-бот TRIBUNAL.UA для фиксации фото- и видеодоказательств преступлений российской армии против гражданского населения Украины.

Все посланные материалы будут собраны и использованы для суда в Гааге по делу против России, отмечают создатели бота.

Бот доступен по ссылке: https://t.me/tribunal_ua_bothttps://

Прежде всего чат-бот понадобится силам территориальной обороны, находящимся все время на улицах. Также воспользоваться им сможет любой со смартфоном в руке.

Чтобы зафиксировать преступление, нужно достать камеру и начать съемку:

- cвое лицо и назвать: ФИО, дату, время и точное место съемки (геолокация);

- показания раненых и пострадавших с указанием ФИО и даты рождения, контактных данных (адрес, номер телефона);

- детали повреждения имущества (здания, транспортных средств, другого имущества);

- детали врага (техника, оружие врага, передвижение, личные данные).

Что фиксировать?

1. Доказательства убийства и насилия гражданских или военных:

- убийства;

- пытка (избиение, изнасилование, увечье);

- содержание в заложниках или в плену.

2. Доказательства использования оружия и военной техники РФ:

- обстрелы из стрелкового оружия, артиллерии или с воздуха;

- использование огнестрельного оружия;

- передвижение и применение военной техники.

3. Доказательства грабежа, завладения и разрушения имущества гражданского общества и государства:

- присвоение и разрушение имущества, транспорта, горючего;

- разрушение культурных памятников.

4. Персональные данные врага:

- персональные данные, документы, паспорта;

- позывные и псевдонимы;

- опознавательные знаки.

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Ірина Петренко

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