"Поздравляю, время пришло". Трамп объявил победу над ИГ в Сирии

Дональд Трамп (фото - EPA) Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп объявил, что Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США и возглавляемые курдами, выбили боевиков Исламского государства из последнего удерживаемого района в Сирии - города Багуз. Об этом сообщает Reuters.

"Вот ИГ в день выборов (в США - ред.). А вот и ИГ прямо сейчас", - сказал Трамп, показывая журналистам карту Сирии до и после объявления победы над исламистами, где ранее было множество красных точек, а после - пусто. "Поздравляю ... Я думаю, что пришло время", - добавил президент США.

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"Сирийские демократические силы заявляют о полной ликвидации так называемого халифата и территориальном разгроме Исламского государства на 100%. В этот уникальный день мы отмечаем тысячи мучеников, чьи усилия сделали возможной победу", - заявил в своем Twitter пресс-секретарь SDF Мустафа Бали.

Кроме того, как пишет агентство, даже после взятия территории Багуса, у ИГ в Сирии останутся неорганизованные боевики и спящие ячейки, которые могут продолжать боевые действия.

Вчера, 23 марта, Сирийские демократические силы (SDF) во главе с курдами подняли флаги победы в Багузе - последнем оплоте боевиков террористической организации Исламское государство.