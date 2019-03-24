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24.03.2019, 07:35

"Поздравляю, время пришло". Трамп объявил победу над ИГ в Сирии

"Поздравляю, время пришло". Трамп объявил победу над ИГ в Сирии - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA) Фото: EPA

Сирийские демократические силы заявляют о полной ликвидации так называемого халифата и территориальном разгроме Исламского государства на 100%

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Президент США Дональд Трамп объявил, что Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США и возглавляемые курдами, выбили боевиков Исламского государства из последнего удерживаемого района в Сирии - города Багуз. Об этом сообщает Reuters.

"Вот ИГ в день выборов (в США - ред.). А вот и ИГ прямо сейчас", - сказал Трамп, показывая журналистам карту Сирии до и после объявления победы над исламистами, где ранее было множество красных точек, а после - пусто. "Поздравляю ... Я думаю, что пришло время", - добавил президент США.

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"Сирийские демократические силы заявляют о полной ликвидации так называемого халифата и территориальном разгроме Исламского государства на 100%. В этот уникальный день мы отмечаем тысячи мучеников, чьи усилия сделали возможной победу", - заявил в своем Twitter пресс-секретарь SDF Мустафа Бали.

Кроме того, как пишет агентство, даже после взятия территории Багуса, у ИГ в Сирии останутся неорганизованные боевики и спящие ячейки, которые могут продолжать боевые действия. 

Вчера, 23 марта, Сирийские демократические силы (SDF) во главе с курдами подняли флаги победы в Багузе - последнем оплоте боевиков террористической организации Исламское государство.

20 марта две тысячи женщин и детей прибыли в лагерь аль-Холь на севере Сирии после эвакуации из зоны боевых действий в Багузе. Многие из них ранены или больны.

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Теги: Сирия, дональд трамп, исламское государство, иг, терроризм, багуз
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