Германия возмущена королем Таиланда. Он с наложницами правит из отеля в Берлине

В Бангкоке подданные короля возмущены его поведением

Германия продолжает изучать поведение короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, который много времени проводит в Баварии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Reuters.

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"Мы отслеживаем это в долгосрочной перспективе. Это будет иметь немедленные последствия, если в этом есть что-то незаконное", – сказал он.

Правительство Германии считает, что король не может заниматься государственными делами своей страны, находясь на территории ФРГ, где он проводит большую часть своего времени.

В Бангкоке на сегодня был запланирован марш к посольству Германии. Протестующие хотели подать петицию, чтобы ФРГ расследовала использование королем своих полномочий во время пребывания в европейской стране.

1 апреля сообщалось, что король Маха Вачиралонгкорн "изолировался" в отеле альпийского курортного города Гармиш-Партенкирхен с прислугой и 20 наложницами.

11 октября правительство Ангелы Меркель уже предупреждало Таиланд, что король должен прекратить заниматься государственными делами с немецкой земли, сообщает Financial Times. Тогда МИД Таиланда заверил Берлин, что "только премьер-министр занимается государственными делами, а король Таиланда как глава конституционной монархии, живет в Германии как частное лицо".

Король вызвал возмущение своих соотечественников тем, что в разгар пандемии коронавируса отдыхал с наложницами на курорте в Баварии.

Вадим Ребрина

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