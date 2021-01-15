Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за налогового скандала
Правительство Нидерландов ушло в отставку на фоне скандала с ошибочным обвинением тысяч семей в мошенничестве. Об этом сообщает NOS.
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Из-за ошибки налоговой службы, около 20 000 работающих семей были привлечены к ответственности за якобы мошенничество, связанное с получением пособия на детей.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил решение об отставке политической ответственностью за несправедливость, которая лежит на нынешнем кабинете министров. Он признал, что отчет парламентской комиссии, в котором говорится о беспрецедентной несправедливости к семьям и нарушении принципов верховенства закона, "жесткий, но справедливый".
Отставка правительства Нидерландов произошла за два месяца до парламентских выборов. Ожидается, что нынешний кабинет продолжит работу до выборов в статусе исполняющих обязанности.
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