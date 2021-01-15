UA

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за налогового скандала

15.01.2021, 16:30
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за налогового скандала - Фото
Марк Рютте объявляет об отставке правительства (Фото – Bart Maat, EPA)

Правительство Нидерландов ушло в отставку на фоне скандала с ошибочным обвинением тысяч семей в мошенничестве. Об этом сообщает NOS.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из-за ошибки налоговой службы, около 20 000 работающих семей были привлечены к ответственности за якобы мошенничество, связанное с получением пособия на детей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил решение об отставке политической ответственностью за несправедливость, которая лежит на нынешнем кабинете министров. Он признал, что отчет парламентской комиссии, в котором говорится о беспрецедентной несправедливости к семьям и нарушении принципов верховенства закона, "жесткий, но справедливый".

Отставка правительства Нидерландов произошла за два месяца до парламентских выборов. Ожидается, что нынешний кабинет продолжит работу до выборов в статусе исполняющих обязанности.

Читайте также: Налоговый скандал. В Нидерландах тысячи семей оказались должны государству

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
нидерланды марк рютте скандал отставка правительства

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 