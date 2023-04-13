Правительство Орбана отзывает чиновников из руководства банка, попавшего под санкции США

Правительство Венгрии заявило, что отзывает своих представителей из руководства банка, который попал под санкции США за обход санкций.

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Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил о решении минэкономики отозвать всех представителей из Международного инвестиционного банка (International Investment Bank, IIB), в отношении которого 12 апреля были введены санкции США.

Банк попал под санкции, так как, по мнению минюста США, "его присутствие в Будапеште позволяет России заниматься разведывательной и злонамеренной деятельностью в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для обхода санкций".

Ковач написал, что "банк играл значительную роль в развитии Восточной и Центральной Европы", однако утратил свое значение, когда оказался в санкционных списках, и поэтому правительство Венгрии отзывает из его руководства своих представителей.

12 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения олигарха Алишера Усманова. Санкции в отношении IIB вводились тем же пакетом.

13 апреля Венгрия заключила с Беларусью сделку по развитию российских атомных технологий.

Сергій Бережний

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