Правительство Орбана отзывает чиновников из руководства банка, попавшего под санкции США
Правительство Венгрии заявило, что отзывает своих представителей из руководства банка, который попал под санкции США за обход санкций.
Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил о решении минэкономики отозвать всех представителей из Международного инвестиционного банка (International Investment Bank, IIB), в отношении которого 12 апреля были введены санкции США.
Банк попал под санкции, так как, по мнению минюста США, "его присутствие в Будапеште позволяет России заниматься разведывательной и злонамеренной деятельностью в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для обхода санкций".
Ковач написал, что "банк играл значительную роль в развитии Восточной и Центральной Европы", однако утратил свое значение, когда оказался в санкционных списках, и поэтому правительство Венгрии отзывает из его руководства своих представителей.
- 12 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения олигарха Алишера Усманова. Санкции в отношении IIB вводились тем же пакетом.
- 13 апреля Венгрия заключила с Беларусью сделку по развитию российских атомных технологий.
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