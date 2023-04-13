UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Правительство Орбана отзывает чиновников из руководства банка, попавшего под санкции США

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 18:38
Правительство Орбана отзывает чиновников из руководства банка, попавшего под санкции США - Фото
International Investment Bank (фото – Twitter Zoltan Kovacs)

Правительство Венгрии заявило, что отзывает своих представителей из руководства банка, который попал под санкции США за обход санкций. 

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил о решении минэкономики отозвать всех представителей из Международного инвестиционного банка (International Investment Bank, IIB), в отношении которого 12 апреля были введены санкции США

Банк попал под санкции, так как, по мнению минюста США, "его присутствие в Будапеште позволяет России заниматься разведывательной и злонамеренной деятельностью в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для обхода санкций".

Ковач написал, что "банк играл значительную роль в развитии Восточной и Центральной Европы", однако утратил свое значение, когда оказался в санкционных списках, и поэтому правительство Венгрии отзывает из его руководства своих представителей. 

  • 12 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении новых санкций против России, в основном касающихся окружения олигарха Алишера Усманова. Санкции в отношении IIB вводились тем же пакетом. 
  • 13 апреля Венгрия заключила с Беларусью сделку по развитию российских атомных технологий.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия санкции сша золтан ковач
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 