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Правительство США пытается отменить поднятие телеграфной машины с Титаника

Правительство США пытается отменить поднятие телеграфной машины с Титаника - Фото
Табличка с Титаника (Фото: EPA)
09.06.2020, 23:56

Власти США намерены через суд запретить миссию по поднятию с Титаника телеграфной машины

Правительство США попытается в судебном порядке добиться отмены планируемой на август миссии по поднятию телеграфной машины с затонувшего в 1912 году лайнера Титаник. Американские власти считают, что такая экспедиция нарушит федеральный закон и договор с Великобританией о сохранении невредимым места одной из самых громких в истории катастроф. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Американские адвокаты 8 июня подали жалобу федеральному судье в Норфолке, штат Вирджиния.

Фирма из Атланты RMS Titanic Inc. планирует извлечь и восстановить радиотехническое оборудование судна, но для этого может потребоваться разрезать корпус Титаника. Адвокаты утверждают, что фирма должна получить разрешение от министра торговли, прежде чем проводить исследования или экспедиции, которые "физически изменят или побеспокоят" место катастрофы.

Соглашение с Великобританией, добавляют они, регулирует вмешательство в корпус судна, чтобы не причинить вред артефактам и любым человеческим останкам.

Телеграф, разработанный Гульельмо Маркони и установленный на Титанике, был передовым техническим устройством для своего времени. Впервые изобретатель продемонстрировал свой аппарат в начале 1896 года в Лондоне, передав импульсный сигнал с крыши почтамта в другое здание на расстояние 400 метров. В сентябре того же года Маркони провел первый публичный показ телеграфа на равнине Солсбери, добившись передачи радиограмм на расстояние 2,5 километра. Дальность сигнала постоянно росла.

Во время плавания Титаника аппарат передавал добрые пожелания пассажирам. В последние часы телеграф использовался для отправки призывов о помощи. Оператор Джек Филлипс отказался покинуть свой пост и погиб. О героизме Филлипса в последние минуты жизни стало известно благодаря его помощнику Гарольду Брайд, который выжил.

  • Титаник был крупнейшим в свое время лайнером. В первом же рейсе он столкнулся с айсбергом и затонул за три часа в 400 морских милях от острова Ньюфаундленд. Из 2200 человек на борту выжили 700.
  • В 2020 году вступил в силу межправительственный договор между США и Великобританией о защите обломков Титаника. Государства будут иметь полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих погружаться к кораблю или собирать на затонувшем судне артефакты.
  • 21 мая суд Вирджинии разрешил компании RMS Titanic вскрыть корпус Титаника, чтобы извлечь и восстановить беспроводной телеграф Маркони.

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Наталия Медведева
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