Впервые в истории. Корпус Титаника вскроют ради редкого артефакта

Титаник (скриншот из видео Atlantic Productions)

Суд Вирджинии разрешил компании RMS Titanic вскрыть корпус затонувшего в 1912 году корабля Титаник, чтобы извлечь и восстановить беспроводной телеграф Marconi. Об этом сообщает Daily Mail.

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Это была новая на то время технология. Офицеры Титаника одними из первых в мире использовали ее, чтобы подать сигнал SOS. Судья Ребекка Смит установила, что телеграф является культурной ценностью и "будет способствовать наследию тех, кто выжил, и тех, кто отдал свои жизни".

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Телеграф находится в тихой комнате – звукоизолированной камере на корабле. Вокруг него начинают рушиться каюты и палубы. Согласно плану RMS Titanic, операцию будет выполнять беспилотный аппарат: он разрежет крышу каюты, очистить от ила телеграф и извлечет его.

В компании намерены сделать выставку аппарата вместе с рассказами людей, которые получили его сигнал с близлежащих кораблей.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) яростно выступает против экспедиции. NOAA утверждается, что телеграф, вероятно, окружен останками более 1500 человек и должен быть оставлен в покое. NOAA также говорит, что экспедиция запрещена федеральным законом и международным соглашением между США и Великобританией.

Однако судья указала, что NOAA не является официальной стороной по делу, а план экспедиции компании соответствует ограничениям и требованиям международных соглашений.

Титаник был крупнейшим в свое время лайнером. В первом же рейсе он столкнулся с айсбергом и затонул за три часа в водах Северной Атлантики за 400 морских миль от острова Ньюфаундленд. Из 2200 человек на борту выжили 700.

В 2020 году вступил в силу межправительственный договор между США и Великобританией о защите обломков Титаника. Государства будут иметь полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих погружаться к кораблю или собирать на затонувшем судне артефакты.

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