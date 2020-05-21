Впервые в истории. Корпус Титаника вскроют ради редкого артефакта

Суд Вирджинии разрешил компании RMS Titanic вскрыть корпус затонувшего в 1912 году корабля Титаник, чтобы извлечь и восстановить беспроводной телеграф Marconi. Об этом сообщает Daily Mail.
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Это была новая на то время технология. Офицеры Титаника одними из первых в мире использовали ее, чтобы подать сигнал SOS. Судья Ребекка Смит установила, что телеграф является культурной ценностью и "будет способствовать наследию тех, кто выжил, и тех, кто отдал свои жизни".
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Телеграф находится в тихой комнате – звукоизолированной камере на корабле. Вокруг него начинают рушиться каюты и палубы. Согласно плану RMS Titanic, операцию будет выполнять беспилотный аппарат: он разрежет крышу каюты, очистить от ила телеграф и извлечет его.
В компании намерены сделать выставку аппарата вместе с рассказами людей, которые получили его сигнал с близлежащих кораблей.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) яростно выступает против экспедиции. NOAA утверждается, что телеграф, вероятно, окружен останками более 1500 человек и должен быть оставлен в покое. NOAA также говорит, что экспедиция запрещена федеральным законом и международным соглашением между США и Великобританией.
Однако судья указала, что NOAA не является официальной стороной по делу, а план экспедиции компании соответствует ограничениям и требованиям международных соглашений.
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