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Правящая партия Японии разрешила женщинам присутствовать на важных заседаниях, но молча

17.02.2021, 20:11
Правящая партия Японии разрешила женщинам присутствовать на важных заседаниях, но молча - Фото
Глава Либерально-демократической партии Японии Тошихиро Никаи (скриншот с видео)

После того, как глава Олимпийских игр Японии был вынужден уйти в отставку из-за сексистских комментариев, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) решила позволить женщинам-депутатам присутствовать на заседаниях совета правления партии, но при условии, что они не будут высказываться. Об этом сообщает BBC.

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82-летний генеральный секретарь партии Тошихиро Никаи сообщил на пресс-конференции, что ему известно о критике мужского доминирования в правлении ЛДП. Он сказал, что теперь женщины-члены партии смогут "наблюдать" за процессом принятия решений.

Пять женщин-депутатов, сообщает BBC, смогут присутствовать на заседаниях совета партии. При этом они не должны разговаривать во время встречи. Свое мнение они смогут потом направить в секретариат политсилы, пишет агентство.

Это произошло буквально через несколько дней после скандала с главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио Йоширо Мори, который заявил, что женщины слишком много болтают на собраниях.

83-летний Мори сказал в ходе обсуждения увеличения числа женщин-членов совета директоров, что "мы должны убедиться, что их время выступлений несколько ограничено, потому что им трудно закончить".

Он подал в отставку в пятницу, признав свои высказывания "неуместными".

Японская корреспондентка BBC Марико Ои сказала, что женщины в Японии привыкли к "случайному сексизму". "В такие моменты многие из нас просто смеются, делают вид, что не услышали, и уходят. Вот почему комментарии господина Мори меня не удивили, а решение правящей партии разрешить женщинам молча посещать свои собрания – тактика, с которой мы знакомы", – сказала она.

Как пишет Japan Times, в 2020 году Япония занимала 121-е место из 153-х в Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума. Этот индекс, впервые опубликованный в 2006 году, предназначен для измерения гендерного равенства.

Читайте также: Корниенко и несколько "слуг" предлагают штрафовать и арестовывать за сексизм: законопроект

Вадим Ребрина
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япония сексизм
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