Корниенко и несколько "слуг" предлагают штрафовать и арестовывать за сексизм: законопроект

Несколько депутатов фракции Слуга народа зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагается ввести наказания за проявление сексизма, в частности штрафы и аресты. Среди авторов проекта – и глава партии СН Александр Корниенко, который сам летом 2020-го попал в сексисткий скандал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В законопроекте №4599 предлагается расширить статью 173-2 Кодекса об админправонарушениях, добавив в нее словосочетание "совершение сексизм". За сексизм предлагается ввести такие виды наказаний:

– штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170-340 грн)/от 20 до 40 (340-680 грн) – за повторное нарушение;

– общестенные работы в течение 30-40 часов/40-60 часов – за повторное;

– административный арест на семь суток/15 суток – за повторное.

Согласно законопроекту, наказывать за сексизм можно будет в течение полугода с момента выявления нарушения, но не позже чем через два года после самого акта сексизма. Арестовывать за сексизм сможет полиция.

Эта же группа депутатов зарегистрировала еще и законопроект №4588, которым предлагается ввести в законодательство понятие сексизма. Оно может появиться в ст. 1 закона об обеспечении равных прав мужчин и женщин.

Депутаты предлагают определять сексизм как любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практику или поведение, в основе которых лежит идея, что человек или группа людей хуже из-за своего пола. В определении говорится, что сексизм может проявляться в публичной и частной сферах, в сети Интернет или вне ее.

Летом 2020-го Корниенко обсуждал с главой фракции СН Арахамией своих коллег-женщин, сказав фразу "баба вообще рабочая, как корабельная сосна". Украинская Хельсинская группа по правам человека назвала это сексистским высказыванием года.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.