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Корниенко и несколько "слуг" предлагают штрафовать и арестовывать за сексизм: законопроект

19.01.2021, 11:37
Корниенко и несколько
Александр Корниенко и Давид Арахамия (скриншот видео НикВести, YouTube)

Несколько депутатов фракции Слуга народа зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагается ввести наказания за проявление сексизма, в частности штрафы и аресты. Среди авторов проекта – и глава партии СН Александр Корниенко, который сам летом 2020-го попал в сексисткий скандал.

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В законопроекте №4599 предлагается расширить статью 173-2 Кодекса об админправонарушениях, добавив в нее словосочетание "совершение сексизм". За сексизм предлагается ввести такие виды наказаний:

– штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов (170-340 грн)/от 20 до 40 (340-680 грн) – за повторное нарушение;

– общестенные работы в течение 30-40 часов/40-60 часов – за повторное;

– административный арест на семь суток/15 суток – за повторное.

Согласно законопроекту, наказывать за сексизм можно будет в течение полугода с момента выявления нарушения, но не позже чем через два года после самого акта сексизма. Арестовывать за сексизм сможет полиция.

Эта же группа депутатов зарегистрировала еще и законопроект №4588, которым предлагается ввести в законодательство понятие сексизма. Оно может появиться в ст. 1 закона об обеспечении равных прав мужчин и женщин.

Депутаты предлагают определять сексизм как любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практику или поведение, в основе которых лежит идея, что человек или группа людей хуже из-за своего пола. В определении говорится, что сексизм может проявляться в публичной и частной сферах, в сети Интернет или вне ее.

Марк Сировой
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