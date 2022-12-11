Празднование выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022 переросло в стычки с полицией – фото

Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ на Елисейских Полях в Париже против футбольных болельщиков, праздновавших выход Франции и Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу.

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Как сообщает Reuters, люди начали собираться на знаменитой французской улице после победы сборной Марокко (1:0 с Португалией), а когда выиграла Франция (2:1 с Англией) – фанатов стало еще больше. По данным Le Parisien, в общей сложности на улицы вышло около 20 000 человек.

Мирное празднование переросло в погромы магазинов, и для успокоения толпы полиции пришлось применить специальные средства, в том числе газ. В результате столкновений полиция задержала по меньшей мере 74 человека.

Четвертьфинальный матч Франция-Англия завершился со счётом 2:1. У французов забили Орельен Чуамэни и Оливье Жиру, у англичан пенальти реализовал Гарри Кейн. За выход в финал сборная Франции сразится с командой Марокко, которая выбила Португалию благодаря голу Юссефа Эн-Насири.

Во втором полуфинале будут играть Хорватия и Аргентина.

Андрій Водяний

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