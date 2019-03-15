Представлен новый главнокомандующий силами НАТО в Европе

Тод Уолтерс (фото - EPA)

В НАТО назвали имя нового верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Этот пост займет генерал Тод Уолтерс, передает пресс-служба альянса.

Кандидатуру Уолтерса выдвинул президент США Дональд Трамп и одобрили в НАТО.

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Согласно процедуре это решение должен одобрить Сенат, после чего генерал Волтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти, который занимал эту должность с 3 мая 2016 года.

Сейчас генерал Уолтерс служит командующим Воздушного командования Альянса; начальником главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на немецкой авиабазе Ramstein и отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран - членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока, а также в Арктике, Атлантическом и Индийском океанах. В прошлом Уолтерс - летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

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Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) несет ответственность за общее руководство и проведение глобальных военных операций альянса. В течение срока полномочий генерала Скапарротти в его обязанности входили надзор за операциями НАТО в Афганистане, Косово и Ираке, а также реализация договоренностей Варшавского и Брюссельского саммитов.