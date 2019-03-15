Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.03.2019, 21:32

Представлен новый главнокомандующий силами НАТО в Европе

Представлен новый главнокомандующий силами НАТО в Европе - Фото
Тод Уолтерс (фото - EPA)

Сейчас генерал Тод Уолтерс служит командующим Воздушного командования Альянса

Реклама
Реклама

В НАТО назвали имя нового верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Этот пост займет генерал Тод Уолтерс, передает пресс-служба альянса.

Кандидатуру Уолтерса выдвинул президент США Дональд Трамп и одобрили в НАТО.

Реклама

Согласно процедуре это решение должен одобрить Сенат, после чего генерал Волтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти, который занимал эту должность с 3 мая 2016 года.

Сейчас генерал Уолтерс служит командующим Воздушного командования Альянса; начальником главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на немецкой авиабазе Ramstein и отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран - членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока, а также в Арктике, Атлантическом и Индийском океанах. В прошлом Уолтерс - летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

Читайте также: Генерал армии США: Украине надо предоставить новые виды оружия

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) несет ответственность за общее руководство и проведение глобальных военных операций альянса. В течение срока полномочий генерала Скапарротти в его обязанности входили надзор за операциями НАТО в Афганистане, Косово и Ираке, а также реализация договоренностей Варшавского и Брюссельского саммитов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Тод Уолтерс, нато, Кертис Скапаротти
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 