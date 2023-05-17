Премьер Черногории: Мы дадим Украине все, пока она не выиграет войну

Черногория даст Украине все, в чем она нуждается для того, чтобы выиграть войну против России. Об этом на саммите Совета Европы в Рейкьявике заявил премьер страны Дритан Абазович.

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"Мы поддерживаем Украину с первого дня агрессии со стороны Российской Федерации, и дадим все для поддержки наших друзей, пока Украина не выиграет эту войну", – сказал он.

Абазович отметил, что Украина "должна победить для нас, для Европы и для защиты свободного выбора того, как каждая страна видит собственную организацию, в каком альянсе она хочет быть и как защищать собственные суверенитет и территориальную целостность".

Он также добавил, что для того, чтобы начать реконструкцию и восстановление Украины, "не надо ждать конца этой войны".

28 июля 2022 года Черногория присоединилась к международным санкциям против России.

Несколько лет назад Черногория обвинила российских агентов в причастности к заговору с целью привести к власти пророссийскую оппозицию, убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и остановить интеграцию бывшей югославской республики в НАТО.

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