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Премьер Черногории: Мы дадим Украине все, пока она не выиграет войну

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 15:29
Премьер Черногории: Мы дадим Украине все, пока она не выиграет войну - Фото
Дритан Абазович (скриншот)

Черногория даст Украине все, в чем она нуждается для того, чтобы выиграть войну против России. Об этом на саммите Совета Европы в Рейкьявике заявил премьер страны Дритан Абазович.

"Мы поддерживаем Украину с первого дня агрессии со стороны Российской Федерации, и дадим все для поддержки наших друзей, пока Украина не выиграет эту войну", – сказал он.

Абазович отметил, что Украина "должна победить для нас, для Европы и для защиты свободного выбора того, как каждая страна видит собственную организацию, в каком альянсе она хочет быть и как защищать собственные суверенитет и территориальную целостность".

Он также добавил, что для того, чтобы начать реконструкцию и восстановление Украины, "не надо ждать конца этой войны".

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Милана Головань
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