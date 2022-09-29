В Черногории шпионский скандал – подозревают более 30 россиян, у них провели обыски

В Черногории правоохранители провели обыски у более 30 российских граждан в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщает Pobjeda.

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По данным издания, Агентство национальной безопасности Черногории и Специальная государственная прокуратура проводят следственные действия в отношении шести российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и двух черногорцев по подозрению в шпионаже и создании преступной организации.

В квартирах и домах фигурантов полиция провела обыски, сообщил специальный государственный прокурор Вукас Радонич.

Он не ответил, сколько человек задержано и было ли что-то изъято при обыске.

По информации премьер-министра Черногории Дритана Абазовича, несколько человек задержали.

Черногория, член НАТО и кандидат в члены Европейского Союза, присоединилась к международным санкциям против России в связи с ее вторжением в Украину.

Несколько лет назад Черногория обвинила российских агентов в причастности к заговору с целью привести к власти пророссийскую оппозицию, убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и остановить интеграцию бывшей югославской республики в НАТО.

Наталія Медведєва

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