Премьер Дании назвал дату всеобщих выборов

Ларс Расмуссен (фото - EPA)

В Дании всеобщие выборы состоятся 5 июня 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Расмуссен, сообщает The Local.

Расмуссен в парламенте подчеркнул, что намерен возглавлять страну дальше.

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"Я хочу использовать все свои силы, свои возможности и свой опыт, чтобы продолжить возглавлять Данию. Я прошу датчан переизбрать меня на выборах в законодательные органы, которые состоятся 5 июня", - сказал он.

Премьер-министр Дании должен был назначить выборы не позднее 17 июня, когда заканчивается четырехлетний срок полномочий премьера.

6 мая 2019 года в Северной Македонии на выборах президента победил кандидат от правящей партии Социал-демократический союз Македонии Стево Пендаровски.