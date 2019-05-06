Выборы в Северной Македонии: кто стал президентом

В Северной Македонии на выборах президента победил кандидат от правящей партии Социал-демократический союз Македонии Стево Пендаровски. Об этом сообщает Fakti.
По данным государственной избирательной комиссии страны, Пендаровский, по подсчету почти 98% бюллетеней, набрал 51,83% голосов избирателей.
Его соперница от оппозиционной правоконсервативной ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова набрала 44,57%.
4% бюллетеней признаны недействительными. Явка составила 46,7%, нарушений не выявлено.
Силяновска-Давкова признала победу своего оппонента Пендаровски и поблагодарила граждан республики за оказанную поддержку на выборах.
Пендаровски ранее занимал должность национального координатора по подготовке Македонии к членству в Североатлантическом альянсе.
2 апреля 2019 года Греция и Северная Македония договорились о создании посольств, которые заменят так называемые офисы связи, работавших по сей день.