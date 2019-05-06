Выборы в Северной Македонии: кто стал президентом

Стево Пендаровски (фото - EPA)

В Северной Македонии на выборах президента победил кандидат от правящей партии Социал-демократический союз Македонии Стево Пендаровски. Об этом сообщает Fakti.

По данным государственной избирательной комиссии страны, Пендаровский, по подсчету почти 98% бюллетеней, набрал 51,83% голосов избирателей.

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Его соперница от оппозиционной правоконсервативной ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова набрала 44,57%.

4% бюллетеней признаны недействительными. Явка составила 46,7%, нарушений не выявлено.

Силяновска-Давкова признала победу своего оппонента Пендаровски и поблагодарила граждан республики за оказанную поддержку на выборах.

Пендаровски ранее занимал должность национального координатора по подготовке Македонии к членству в Североатлантическом альянсе.

2 апреля 2019 года Греция и Северная Македония договорились о создании посольств, которые заменят так называемые офисы связи, работавших по сей день.