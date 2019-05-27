Премьер Греции объявил о досрочных парламентских выборах

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении внеочередных парламентских выборов. Как сообщает AFP, поводом для такого решения стала невысокая поддержка партии Сириза на выборах в Европарламент .

Сириза набрала 25% голосов, а оппозиционная консервативная партия Новая демократия - 33,5%.

В начале июня Ципрас намерен попросить президента страны назначить новые выборы в парламент.

Очередные парламентские выборы в Греции должны были пройти в октябре этого года.

По итогам вчерашних выборов, из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.

Более 100 мандатов получили антиевропейские силы: группа Европа свободы и прямой демократии, в которую входят итальянское Движение 5 звезд и британские сторонники Brexit, получит 53 места.