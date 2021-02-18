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Премьер Грузии подал в отставку из-за решения суда арестовать оппозиционера

18.02.2021, 16:38
Премьер Грузии подал в отставку из-за решения суда арестовать оппозиционера - Фото
Георгий Гахария (Фото – Zurab Kurtsikidze, EPA)

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за решения суда заключить под стражу лидера оппозиционной партии Единое национальное движение Ники Мелию, сообщает BBC.

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Гахария заявил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года.

"Тем не менее, моя твердая позиция заключается в том, что в отношении одного человека неприемлемо даже исполнение законной, определенной правосудием меры, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан – или создает возможность для политической эскалации в стране", – заявил Гахария.

Он подчеркнул, что ему не удалось прийти к единому мнению с его командой по вопросу ареста Мелии, поэтому он принял решение об отставке.

В МВД Грузии заявили, что "связанные с делом Мелии запланированные мероприятия" откладываются.

Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе выразил сожаление по поводу отставки Гахарии.

В офисе Единого национального движения сообщение МВД встретили аплодисментами – оппозиционные лидеры и активисты дежурили всю ночь, готовясь оказать "мирное, но принципиальное" сопротивление попыткам задержать Мелию.

Грузинская мечта представила кандидатуру министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили на должность премьера, сообщает Эхо Кавказа.

Денис Юдин
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отставка Грузия Георгий Гахария Ники Мелия
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