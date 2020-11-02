Выборы в Грузии. Оппозиция поставила палатки под парламентом, Деканоидзе выразила протест

Одна из лидеров бывшей правящей партии Единое национальное движение Хатия Деканоидзе заявила, что будет стоять у парламента, даже если останется одна

Лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, которые отказываются признать итоги парламентских выборов, установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Об этом сообщают Новости-Грузия.

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Сотрудники полиции пытались помешать протестующим разбить палаточный городок. На месте произошло несколько стычек.

"Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет – остается… Неважно сколько нас будет – один, два или три. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест", — заявила одна из лидеров бывшей правящей партии Единое национальное движение, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Оппозиция намерена продолжать протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября оппозиция наметила масштабную акцию-шествие, обещая собрать в Тбилиси "всю Грузию".

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Часть оппозиционных партий считает их нелегитимными.

Оппоненты уверены, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги голосования в пользу правящей Грузинской мечты. Одновременно политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.

По данным ЦИК, Грузинская мечта получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили Единое национальное движение – Сила в единстве – 27,14%.

Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.

30 октября нардеп из фракции Слуга народа, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Грузия отказалась пускать украинских нардепов в качестве наблюдателей на парламентских выборах 31 октября.

Арина Толина

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