Премьер-министр Литвы сообщил, что он болен раком

Саулюс Сквернялис Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что он болен раком лимфатической системы первой стадии, передает Delfi.

Премьер рассказал журналистам, что он проходил ежегодные медицинские обследования: "После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции – лимфома, первая стадия, она не распространилась, сейчас применяют лечение – иммунотерапия и химиотерапия".

Первый цикл лечения, по словам Сквернялиса, прошел 27 августа: "Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев – за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление".

Премьер Литвы подметил, что подобный диагноз ежегодно ставят тысячам граждан Литвы: "Я ничем не отличаюсь, и никому не желаю пережить подобное, ни вам, ни членам вашей семьи".



Сквернялис также рассказал о возможной отставке: "Я - премьер-министр, в декрете оговаривается, что если я почувствую себя неважно или будут выполняться процедуры, из-за которых я не был на работе вчера и позавчера. Если я смогу в полной мере выполнять свою работу, то буду это делать, а если нет, меня заменит Жигимантас Вайчюнас".



"Я думаю, что это не будет мешать работе. Но могу сказать, что единственная опасность во время процедур - инфекция, поэтому контакт между нами будет менее тесным, реже будем обмениваться рукопожатиями, мне надо беречь себя, но это единственная помеха, заседания проходят, встречи проходят", - подытожил глава правительства.