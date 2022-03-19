Премьер-министр Польши предложил ЕС устроить РФ "торговую блокаду"

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, предложил Европейскому Союзу на следующем заседании Евросовета рассмотреть вопрос об усилении санкций против России и прекратить полностью торговорлю со страной-агрессором на суше и на море, пишет польское издание WNP.

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"Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты – запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями", – заявил Моравецкий.

Такие действия, по мнению польского премьера могут заставить РФ задуматься о прекращение войны с Украиной и заявил, что он на стороне простетующих.

Ранее Польша призывала ЕС ввести эмбарго на российский уголь, так же Матеуш Моравецкий заявлял, что польское правительство работает над планом под названием Антипутинский щит, предусматривающего дерусификацию экономики.

Анна Чуданова

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