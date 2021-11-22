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Премьер Нидерландов о беспорядках на COVID-протестах: Явное насилие под видом недовольства

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 16:32
Премьер Нидерландов о беспорядках на COVID-протестах: Явное насилие под видом недовольства - Фото
Марк Рютте

Премьер-министр Нидердандов Марк Рютте осудил массовые беспорядки в стране во время протестов против COVID-ограничений. Он заявил, что всегда будет защищать право граждан на протест, но никогда не допустит, "чтобы идиоты применяли явное насилие", передает NOS.

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По словам премьер-министра, полиция и суды сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии.

Рютте сказал, что он понимает, что в обществе "много напряженности" из-за продолжительных "страданий", связанных с коронавирусом. Однако, по мнению премьера, в Роттердаме и других городах страны происходило "чистое насилие под видом протеста".

"Я никогда не допущу, чтобы идиоты применяли явное насилие против людей, заботящихся о безопасности и порядке в стране, под предлогом недовольства", – заявил Рютте.

Премьер Нидерландов о беспорядках на COVID-протестах: Явное насилие под видом недовольства
  • Протесты в Нидерландах начались 19 ноября. Люди протестовали против ограничений, которые предписывают заведениям общепита и продуктовым закрываться раньше 20:00, большинству людей перейти на удаленку, а также возвращают необходимость соблюдать дистанцию в полтора метра и не собираться дома группами более четырех человек. 
  • В ходе беспорядков десятки человек пострадали, известно о 145 задержанных. Толпы бунтовщиков жгли авто, запускали фейерверки и бросали камни в полицию. Мэр назвал это "оргией насилия".

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Оксана Житнюк
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