Премьер Японии отказался передать слова лидера КНР по вопросу ядерной угрозы со стороны РФ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином обе стороны согласились с тем, что Россия не должна использовать ядерное оружие против Украины, но отказался говорить, что именно сказал Си Цзиньпин по этому вопросу. Об этом сообщает Reuters.
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Два лидера встретились в Таиланде на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это были первые переговоры на уровне лидеров между двумя странами почти за три года.
Кисида заявил, что выразил Си Цзиньпину обеспокоенность по поводу мира в Тайваньском проливе.
Премьер Японии также сказал, что стороны возобновят диалог между своими дипломатическими должностными лицами и будут тесно общаться на всех уровнях, в том числе на уровне руководства.
"Я выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, включая острова Сенкаку, а также военным присутствием Китая, например, запуском ракет", — сказал Кисида.
- 14 ноября премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными".
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