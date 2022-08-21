Президент Австрии получил сотрясение мозга во время похода в горы

Президент Австрии Александер ван дер Беллен попал в больницу – он получил сотрясение мозга во время похода в горы, сообщается в официальном аккаунте австрийского лидера в Twitter.

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Несчастный случай произошел в воскресенье в природном парке Каунерграт, расположенном в Альпах.

Ван дер Беллен поскользнулся во время прогулки и ударился головой. Его доставили в ближайшую больницу, где он проведет ночь.

Хотя травмы австрийского президента легкие, он отменил все встречи на Европейском форуме Альпбах 22-23 августа.

Александру ван дер Беллену 78 лет. Он занимает пост президента Австрии с января 2017 года.

Он не раз публично поддерживал Украину в войне против России. В прошлом месяце он заявил, что украинцы сражаются за европейские ценности, мир и свободу, а Россия ведет империалистическую войну.

Андрей Водяный

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