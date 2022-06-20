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Президент Австрии: Мы сделаем все возможное, чтобы быстрее положить конец российской войне

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 08:31
Президент Австрии: Мы сделаем все возможное, чтобы быстрее положить конец российской войне - Фото
Александр Ван дер Беллен (фото - ЕРА)

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен пообещал от имени Европы "сделать все возможное", чтобы как можно скорее прекратить полномасштабную войну России против Украины. Об этом он заявил перед поездкой на саммит Инициативы трех морей в Риге, пишет издание Oberosterreichisches Volksblatt.

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"Мы не позволим разделить себя и сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее положить конец российской агрессивной войне и восстановить мир", – сказал он.

Ван дер Беллен не уточнил, что именно входит во "все возможное".

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Он добавил в адрес Украины, что "в эти трудные времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе".

Законодательство Австрии (а также Ирландии и Мальты среди прочих) не позволяет ей отправлять вооружения Украине. Эти страны оказывают Украине не летальную помощь самостоятельно и через структуры ЕС. Так, известно о 42 млн евро от Австрии на гуманитарные нужды.

На саммит съедутся представители 12 стран ЕС от Балтийского до Адриатического и Черного морей. Как пишет австрийское издание, они опасаются, что могут стать следующей мишенью российского диктатора Владимира Путина. Польша выступает за включение Украины в Инициативу трех морей.

Евгений Пилипенко
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