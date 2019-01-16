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16.01.2019, 07:47

Президент Бразилии разрешил покупать до четырех единиц оружия

Президент Бразилии разрешил покупать до четырех единиц оружия - Фото
Жаир Болсонару (фото - EPA)

По указу ультраправого Жаира Болсонару бразильцы старше 25 лет без судимости смогут покупать до четырех единиц оружия

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Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару издал во вторник, 15 января, указ, упрощающий приобретение оружия в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно новому закону, бразильцы старше 25 лет без судимости смогут приобретать до четырех единиц огнестрельного оружия, если они живут в регионе с высоким показателем числа убийств (более 10 убийств на 100 тысяч жителей).

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"Де-факто это нововведение будет работать во всех 27 бразильских штатах", - заявили в команде Болсонару.

По данным издания, для приобретения оружия бразильцы должны были доказать, что оно им необходимо по тем или иным причинам. По мнению ультраправого президента Бразилии, это было слишком "субъективно", а теперь у "добрых граждан" появилось "право на самозащиту".

В новом законе не идет речи о ношении оружия в общественных местах - только о покупке и хранении дома.

В Бразилии за 2017 год было зафиксировано почти 64 тысячи убийств. На 100 тысяч жителей приходится 30,8 случая убийств. Критики нововведения считают, что оно приведет лишь к увеличению числа насильственных преступлений.

Болсонару победил во втором туре президенских выборов в Бразии, прошедших осенью 2018 года.

Представитель правых сил Болсонару набрал 55,2% голосов. Его соперником был представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад.

В ходе предвыборной кампании он неоднократно выступал в поддержку военной диктатуры в стране 1964-1985-х годов, а также делал женоненавистнические, расистские и гомофобные высказывания.

В начале года президент Бразилии сказал, что рассматривает возможность размещения военных баз США на территории страны.

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Теги: оружие, Бразилия, Жаир Болсонару
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