Президент Чехии упал и сломал руку после просмотра новостей

Милош Земан был госпитализирован, ему предстоит операция из-за травмы руки

Президент Чехии Милош Земан вечером 25 августа в результате падения сломал правую руку. Об этом во вторник вечером сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек.

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По его словам, президента госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Угрозы для его жизни нет.

"Господин президент вечером (во вторник) смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей... споткнулся и сломал правую руку", – рассказал Овчачек чешскому изданию Novinky.cz.

Он уточнил, что операция началась около 00:00 по киевскому времени и прошла успешно. Президенту оперировали правую руку. "Пока не ясно, сколько времени господин президент должен будет оставаться в госпитале после операции, – отметил он. – Рабочая программа (Земана) будет скорректирована с учетом состояния его здоровья".

75-летний Милош Земан страдает от невропатии ног, из-за этого вынужден ходить с тростью. Также у президента Чехии диабет.

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Наталия Софиенко

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