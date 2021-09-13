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Президент Черногории заявил об атаке на независимость его страны со стороны Сербии и РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 19:20
Президент Черногории заявил об атаке на независимость его страны со стороны Сербии и РФ - Фото
Мило Джуканович (Фото: EPA-EFE/VIRGINIA MAYO)

Интронизация митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия в исторической столице Черногории Цетине – серьезное наступление на государственность Черногории со стороны поддерживаемого Россией великосербского национализма. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович в интервью Jutarnji list.

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По его мнению, СПЦ используется как инструмент для распространения в Черногории влияния Сербии, и это несет угрозу всему балканскому региону.

"Мир и стабильность в регионе находятся под угрозой, как это было в 90-е годы", – сказал Джуканович.

Президент Черногории заявил, что Сербская православная церковь является идеологическим и политическим наставником нынешнего правительства Черногории и премьер-министра Здравко Кривокапича (пришли к власти в прошлом году).

Он пояснил, что СПЦ – политический инструмент президента Сербии Александра Вучича, который действует под руководством Кремля и стремится контролировать правительство Черногории.

"Это сербско-российский проект. В настоящее время мы переживаем самую агрессивную атаку великосербского национализма на черногорское государство и черногорскую идентичность в нашей новейшей истории", – сказал Джуканович.

Президент отметил, что противники государственности Черногории пытаются расколоть страну и втянуть ее в междоусобный конфликт.

"Но мы сохранили мир и укрепили межэтническое согласие в гораздо более сложные времена… Я как-то образно сказал, что в случае необходимости мы будем защищать Черногорию, уйдя в лес. После последних событий в Цетине я еще более твердо поддерживаю эти слова", – заявил президент Черногории.

Он отметил, что Черногории нужны новые выборы, чтобы страна получила "национально ответственное правительство".

СПРАВКА. На территории Черногории расположена Черногорско-Приморская митрополия – епархия Сербской православной церкви. В стране есть Черногорская православная церковь (ЧПЦ), которая пока не признана как поместная автокефальная церковь. Правительство Черногории в 1999 году признало ЧПЦ религиозной общиной, президент Джуканович неоднократно поддерживал предоставление ей автокефалии.

  • 5 сентября в Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита СПЦ Иоанникия. Несколько человек пострадали, несмотря на протесты, церемония состоялась.

Читайте мнение: Зачем Черногория борется против Сербской церкви. И причем тут Россия и Украина

Наталия Медведева
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гибридная война сербия черногория Мило Джуканович
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