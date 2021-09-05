UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черногории протестуют из-за интронизации митрополита Сербской церкви: видео столкновений

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 13:20
В Черногории протестуют из-за интронизации митрополита Сербской церкви: видео столкновений - Фото
Баррикада на дороге в Цетине, Черногория (Фото – Boris Pejovic, EPA)

В Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, сообщает BBC. Несколько человек пострадали, несмотря на протесты, церемония началась.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интронизация высшего представителя СПЦ в Черногории проходит в Цетинском монастыре. За день до нее протестующие с криками "Это Черногория", "Это не Сербия" перекрыли баррикадами все дороги к Цетине, Иоанникий и патриарх СПЦ Порфирий были доставлены в монастырь на вертолете:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Патријарх Порфирије (@porfirije_patrijarh)

Протестующие видят в интронизации Иоанникия в Цетинском монастыре, который находится в исторической столице Черногории Цетине, расширение влияния СПЦ и попытку ввести Черногорию в "сербский мир". В Цетине, помимо резиденции черногорского митрополита СПЦ, расположена и резиденция Черногорской православной церкви.

Вчера, 4 сентября, протестующие прорвали полицейский кордон около Цетинского монастыря:

Сегодня утром, 5 сентября, между протестующими и полицией произошли столкновения. Журналисты сообщают, что протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова, бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ.

Черногорское телевидение сообщило о четверых пострадавших демонстрантах, местные СМИ сообщают, что один из протестующих задержан.

СПЦ остается самой большой церковью в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Сербии. Президент Черногории Мило Джуканович утверждает, что СПЦ пытается подорвать независимость страны.

  • В декабре 2019 года в Черногории был принят закон о свободе вероисповедания, по которому имущество, не бывшее собственностью религиозных общин до 1918 года, становится собственностью государства. В СПЦ расценили его как попытку отобрать у нее храмы и монастыри, во время протестов происходили столкновения с полицией.
  • В январе 2021 года, после прихода к власти противников закона, парламент Черногории удалил из него спорные статьи о переходе собственности.

Читайте мнение: Зачем Черногория борется против Сербской церкви. И причем тут Россия и Украина

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
протесты черногория сербская православная церковь столкновения с полицией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 