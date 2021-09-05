В Черногории протестуют из-за интронизации митрополита Сербской церкви: видео столкновений

В Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, сообщает BBC. Несколько человек пострадали, несмотря на протесты, церемония началась.

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Интронизация высшего представителя СПЦ в Черногории проходит в Цетинском монастыре. За день до нее протестующие с криками "Это Черногория", "Это не Сербия" перекрыли баррикадами все дороги к Цетине, Иоанникий и патриарх СПЦ Порфирий были доставлены в монастырь на вертолете:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патријарх Порфирије (@porfirije_patrijarh)

Протестующие видят в интронизации Иоанникия в Цетинском монастыре, который находится в исторической столице Черногории Цетине, расширение влияния СПЦ и попытку ввести Черногорию в "сербский мир". В Цетине, помимо резиденции черногорского митрополита СПЦ, расположена и резиденция Черногорской православной церкви.

Вчера, 4 сентября, протестующие прорвали полицейский кордон около Цетинского монастыря:

#protests In Montenegro, the police clashed with local nationalists protesting against the enthronement of the new metropolitan. They consider the clergy of the Serbian Orthodox Church to be the agents of Belgrade's politics. pic.twitter.com/yik84GT9Sc — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 4, 2021

Сегодня утром, 5 сентября, между протестующими и полицией произошли столкновения. Журналисты сообщают, что протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова, бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ.

Черногорское телевидение сообщило о четверых пострадавших демонстрантах, местные СМИ сообщают, что один из протестующих задержан.

СПЦ остается самой большой церковью в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Сербии. Президент Черногории Мило Джуканович утверждает, что СПЦ пытается подорвать независимость страны.

В декабре 2019 года в Черногории был принят закон о свободе вероисповедания, по которому имущество, не бывшее собственностью религиозных общин до 1918 года, становится собственностью государства. В СПЦ расценили его как попытку отобрать у нее храмы и монастыри, во время протестов происходили столкновения с полицией.

В январе 2021 года, после прихода к власти противников закона, парламент Черногории удалил из него спорные статьи о переходе собственности.

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Денис Юдин

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