В Черногории протестуют из-за интронизации митрополита Сербской церкви: видео столкновений

В Черногории вспыхнули протесты против интронизации митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, сообщает BBC. Несколько человек пострадали, несмотря на протесты, церемония началась.

Интронизация высшего представителя СПЦ в Черногории проходит в Цетинском монастыре. За день до нее протестующие с криками "Это Черногория", "Это не Сербия" перекрыли баррикадами все дороги к Цетине, Иоанникий и патриарх СПЦ Порфирий были доставлены в монастырь на вертолете:

Протестующие видят в интронизации Иоанникия в Цетинском монастыре, который находится в исторической столице Черногории Цетине, расширение влияния СПЦ и попытку ввести Черногорию в "сербский мир". В Цетине, помимо резиденции черногорского митрополита СПЦ, расположена и резиденция Черногорской православной церкви.

Вчера, 4 сентября, протестующие прорвали полицейский кордон около Цетинского монастыря:

#protests In Montenegro, the police clashed with local nationalists protesting against the enthronement of the new metropolitan. They consider the clergy of the Serbian Orthodox Church to be the agents of Belgrade's politics. pic.twitter.com/yik84GT9Sc