В Черногории беспорядки из-за закона о церкви: задержаны депутаты

Протесты в Черногории (Фото: Boris Pejovic/EPA)

В Черногории задержаны полицией все депутаты от оппозиционного Демократического фронта после беспорядков в зале парламента во время принятия закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщает газета Vijesti.

В ночь на 27 декабря парламент Черногории 45 голосами правящей коалиции принял закон о свободе вероисповедания, отклонив поправки, предложенные оппозицией. После этого в сессионном зале взорвали петарду, протестующие против принятия закона депутаты сломали технику на столе спикера. Их вывела из зала служба безопасности, все 18 депутатов от Демократического фронта и еще четыре человека были задержаны полицией.

Голосование проходило на фоне протестов против принятия закона, протестующие перекрывали мосты и дороги. После столкновений с полицией были задержаны 19 человек.

Споры вызывает норма о том, что имущество, которое не было собственностью религиозных общин до 1918 года, становится государственной собственностью. Сербская православная церковь, основная церковь в стране, считает это попыткой власти отнять у нее храмы и монастыри, чтобы передать Черногорской православной церкви, которая не признана другими церквями.

В свою очередь, президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в поддержке просербской политики и стремлении подорвать государственность страны. Черногория отделилась от Сербии в 2006 году.