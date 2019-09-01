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Президент Германии извинился перед Польшей: что сказал

Президент Германии извинился перед Польшей: что сказал - Фото
Штайнмайер Франк-Вальтер Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
01.09.2019, 10:40

Франк-Вальтер Штайнмайер произнес извинения немецком и польском языках

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время второй мировой войны в Польше. Об этом Штайнмайер сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает Deutsche Welle.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи. Эти слова президент Германии произнес немецком и польском языках.

  • 1 сентября сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что во время его вчерашнего визита в Польшу был достигнут "прорыв в отношениях" между двумя странами.
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Германия польша извинения Франк-Вальтер Штайнмайер
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