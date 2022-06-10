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Президент Грузии заявила, что правительство не пустило ее в Украину

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 19:15
Президент Грузии заявила, что правительство не пустило ее в Украину - Фото
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинское правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину. Об этом Зурабишвили сказала в Брюсселе, сообщает Грузия Online.

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Президент заявила, что не может спасти заявку Грузии на вступление в ЕС от последствий "бездействия правительства".

По ее словам, она прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии, при этом правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС), но вновь получила отказ", – сказала она.

Зурабишвили говорит, что утвержденная Европарламентом резолюция, а также комментарии правящей партии, последовавшие за принятием документа, не дают ей возможности эффективно защищать интересы страны. При этом в правительстве, по словам грузинского президента, заявили, что уже достаточно сделали для поддержки кандидатуры Грузии.

Грузинское издание напоминает, что, согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.

  • 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. В резолюции упоминаются также "европейские устремления Молдовы и Грузии". Однако рекомендации предоставить им статус кандидата документ не содержит.
Вадим Ребрина
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ЕС Грузия Саломе Зурабишвили
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